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Bursa'da feci kaza! 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 02:00 Güncelleme: 29.09.2024 02:08
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Bursa’da feci kaza! 1 ölü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Muzaffer U. yönetimindeki TIR kaldırımda yürüyen Yıldız Polat ve bebeğine çarptı. Meydana gelen kazada Polat hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerine gelen Polat'ın eşi sinir krizi geçirirken, bebeğe de çevredeki vatandaşlar sahip çıktı.

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