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435 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 15:56 Güncelleme: 29.09.2024 16:03
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435 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Samsun'da bir otomobilde arama yapan polis 435 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

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