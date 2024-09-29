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Motosikletle dere yatağına uçtu! Yardımlarına AFAD koştu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 02:41 Güncelleme: 29.09.2024 02:41
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Motosikletle dere yatağına uçtu! Yardımlarına AFAD koştu

Çorum'un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet dereye yuvarlandı. Kazada yaralanan baba ve oğul AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazazedeler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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