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10 ilin 700 AFAD personeli Bursa Uludağ'da buluştu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 17:30 Güncelleme: 29.09.2024 17:31
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10 ilin 700 AFAD personeli Bursa Uludağ’da buluştu

Afetlere karşı çalışma kültürünü geliştirmek ve koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyeti kazanmak hedefiyle düzenlenen Marmara Bölgesi Akredite Ekipleri Kampı, 10 ilden 59 ekip, 169 araç ve 700 personelin katılımıyla Uludağ'da gerçekleşti.

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