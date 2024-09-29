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Konya'da kalp krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 17:10
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Konya’da kalp krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi

Konya'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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