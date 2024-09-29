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Gümüşhane'de feci kaza! 2 kişi can verdi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 12:09
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Gümüşhane’de feci kaza! 2 kişi can verdi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

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