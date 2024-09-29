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Bursa'da ormanlık alanda korkutan yangın

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 17:08 Güncelleme: 29.09.2024 17:08
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Bursa’da ormanlık alanda korkutan yangın

Bursa’nın Mudanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına karadan müdahale ederken, helikopterler ise yangına havadan müdahale ediyor.

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