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Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden teğmen toprağa verildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 18:11 Güncelleme: 29.09.2024 18:12
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Kayseri’de trafik kazasında hayatını kaybeden teğmen toprağa verildi

İzne geldiği memleketi Kayseri'de, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Teğmen Hüseyin Kış toprağa verildi.

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