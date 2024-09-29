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'İyilik Gemisi' Somali yoluna çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 18:14
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’İyilik Gemisi’ Somali yoluna çıktı

AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan yaklaşık 3 ton yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Gemisi', Mersin Limanı'ndan Somali'ye uğurlandı.

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