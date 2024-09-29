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Karaman'da asansör faciası! 12 yaşındaki kız yere çakıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 13:13 Güncelleme: 29.09.2024 13:20
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Karaman’da asansör faciası! 12 yaşındaki kız yere çakıldı

Karaman'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle duran asansörden çıkmaya çalışırken, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan 12 yaşındaki kız çocuğu Konya'ya sevk edildi.

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