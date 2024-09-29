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Hatay’da prefabrik iş yeri alevlere teslim oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 14:31
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Hatay’da prefabrik iş yeri alevlere teslim oldu

Hatay’da yanan prefabrik iş yerinin alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.

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