30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Karabük'te iki ayrı trafik kazası! 3 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 23:04 Güncelleme: 29.09.2024 23:05
ABONE OL
Karabük’te iki ayrı trafik kazası! 3 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör