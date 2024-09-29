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Hatay'da motosiklet ile otomobil çarpıştı! 2 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 23:34
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Hatay’da motosiklet ile otomobil çarpıştı! 2 ölü

Hatay'ın Belen ilçesinde Mursel E'nin yönetimindeki motosiklet, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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