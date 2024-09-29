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Bilecik'te trafik kazası! Kamyonet iki araçla çarpıştı: 7 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 22:56
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Bilecik’te trafik kazası! Kamyonet iki araçla çarpıştı: 7 yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kamyonetin iki araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

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