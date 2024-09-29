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Gaziantep'te acı olay! Bağ evindeki havuzda can verdi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 12:12
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Gaziantep’te acı olay! Bağ evindeki havuzda can verdi

Gaziantep'te bir bağ evindeki havuza düşen 10 yaşındaki Reem Aksoy isimli kız çocuğu boğularak can verdi. Polis ekipleri acı olayla ilgili inceleme başlattı.

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