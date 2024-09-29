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Ege'de orman yangını! İki kentte dumanlar yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 18:47 Güncelleme: 29.09.2024 19:07
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Ege’de orman yangını! İki kentte dumanlar yükseldi

Manisa Alaşehir ile Uşak Banaz'da orman yangını çıktı. Her iki yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip ile müdahale başlatıldı.

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