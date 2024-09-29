29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bayburt'ta silajlık mısır hasadı kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 18:15
ABONE OL
Bayburt’ta silajlık mısır hasadı kamerada

Bayburt'ta yaklaşık 5 bin dekar alanda üretimi yapılan silajlık mısırın hasadına başlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör