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Biga'da tekne alabora oldu: 7 kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 23:38
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Biga’da tekne alabora oldu: 7 kişi kurtarıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde alabora olan teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tedbiren hastaneye sevk edilen şahısların herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi

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