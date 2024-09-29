29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

47 yaşındaki kadın 6 gündür bulunamıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 29.09.2024 19:18
ABONE OL
47 yaşındaki kadın 6 gündür bulunamıyor!

47 yaşındaki kadın 6 gündür kayıp: Ekipler, karada ve su altında arama yaptı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör