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Batman'da kaçakçılık operasyonu! 1300 paket sigara ele geçirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 21:45 Güncelleme: 29.09.2024 21:47
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Batman’da kaçakçılık operasyonu! 1300 paket sigara ele geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 2 araçta gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi. Polis ekipleri araçlarda bulunan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

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