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Çakarlı driftli düğün konvoyu kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 16:10 Güncelleme: 29.09.2024 16:11
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Çakarlı driftli düğün konvoyu kamerada

Beykoz'da düğün konvoyuyla seyir halindeki gruplar çakarlı araçlarla yolu kapatarak drift yaptı. Şahısların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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