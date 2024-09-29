29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa’da baraka yangını kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 16:13 Güncelleme: 29.09.2024 16:13
ABONE OL
Bursa’da baraka yangını kamerada

Bursa’nın Gemlik ilçesinde çıkan ormanlık alanda bulunan baraka alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, korku dolu anlar yaşattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör