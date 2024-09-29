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Virajı alamayan otomobil takla attı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 16:15 Güncelleme: 29.09.2024 16:15
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Virajı alamayan otomobil takla attı

Adıyaman'da, virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Meydana gelen feci kaza kameralara saniye saniye yansıdı.

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