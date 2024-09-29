29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Ambulans ve otomobil birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 21:35
ABONE OL
Ambulans ve otomobil birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör