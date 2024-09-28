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Yoldan geçen adamı vurdu: O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 18:02
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Yoldan geçen adamı vurdu: O anlar kamerada

İstanbul Avcılar’da gece kulübüne sinirlenip silahla saldıran şahıs yolda geçen bir adamı da yaraladı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken şahıslar kovalamaca sonucu Okmeydanı’nda polis tarafından yakalandı.

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