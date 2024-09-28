28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 17:59
ABONE OL
20 bıçak darbesiyle öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'da tartıştığı valeyi bıçakla yaralayıp, ardından farklı bir noktada Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nın trompet sanatçısı Deniz Akten'i 20 bıçak darbesiyle öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör