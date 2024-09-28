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Yer fıstığının başkenti Osmaniye’de festival heyecanı başladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 18:49
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Yer fıstığının başkenti Osmaniye’de festival heyecanı başladı

Türkiye’nin yer fıstığı ekimi, işleme ve pazarlanmasının yüzde 90’ının yapıldığı Osmaniye’de, Yer Fıstığı Festival için geri sayım başladı.

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