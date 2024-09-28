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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "imam hatip" iddialarına yalanlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 28.09.2024 22:32 Güncelleme: 29.09.2024 00:05
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden imam hatip iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan bir broşürle ilgili "imam hatipli öğrencilere ulaşım-yemeklerin ücretsiz” olduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, “Yayımlanan broşür de Milli Eğitim Bakanlığı, okul veya başka bir kamu kurumu tarafından hazırlanan bir broşür değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.

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