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Kars'ta 2 bin 500 balya ot kül oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 18:42
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Kars’ta 2 bin 500 balya ot kül oldu

Kars'ta çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber olurken, yangında 2 bin 500 balya ot yanarak kül oldu.

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