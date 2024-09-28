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PAOK taraftarı PKK paçavrasıyla yakalandı! Galatasaray maçında...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 09:39 Güncelleme: 28.09.2024 09:44
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PAOK taraftarı PKK paçavrasıyla yakalandı! Galatasaray maçında...

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup ederken, Yunan taraftarlarından biri, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'na bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK paçavrası sokarken yakalandı.

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