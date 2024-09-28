28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sultangazi'de ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 15:12 Güncelleme: 28.09.2024 15:12
ABONE OL
Sultangazi’de ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Sultangazi'de ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü dehşet saçtı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan motosiklet savrularak polis memurlarının motosikletine, ardından ise park halinde bulunan otomobile çarptı. Kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör