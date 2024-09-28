28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Çorum’da takla atan otomobildeki sürücü ölümden döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 14:56 Güncelleme: 28.09.2024 14:56
ABONE OL
Çorum’da takla atan otomobildeki sürücü ölümden döndü

Çorum’un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör