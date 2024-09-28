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''Parçalanmaktan zar zor kurtulduk''

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 15:17
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’’Parçalanmaktan zar zor kurtulduk’’

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde köpeğini gezdirmek amacıyla dışarı çıktığı esnada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Gürsu Erüstün; “Köpeğimi ihtiyaçları için dışarı çıktığımda saldırıya uğradım. Çok şükür ki sürü halinde değildi, tek başına yakaladı bizi. Ben de ısırık aldım, şu an Kuduz tedavisi görüyorum. Motokuryenin kornası belki de canımızı kurtardı” dedi.

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