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Sivas’ta dev kanatların zorlu yolcuğu trafiğin aksamasına neden oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 12:02 Güncelleme: 28.09.2024 12:02
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Sivas’ta dev kanatların zorlu yolcuğu trafiğin aksamasına neden oldu

Sivas’ta kurulması planlanan Rüzgâr Enerji Santrali’nin (RES) kanat nakliyesi sırasında trafikte uzun kuyruk oluştu. Dev kanatları taşıyan çekicilerin zorlu manevraları dron ile havadan görüntülendi.

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