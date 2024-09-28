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19 yaşında en büyük hayalini gerçekleştirdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 12:04 Güncelleme: 28.09.2024 12:10
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19 yaşında en büyük hayalini gerçekleştirdi

Fransa'da düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası finalinde Güney Koreli rakibini yenerek 19 yaşında ismini Türk bilardo tarihine yazdıran Sakaryalı Seymen Özbaş, "Fransa'da, Türk bayrağımızı dalgalandırdığım için mutlu ve gururluyum. Sürekli çalışıp, idman yaparak buralara kadar geldim" dedi.

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