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Nevşehir'de Mikrokredi kullandı kendi mutfağını kurdu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 12:00 Güncelleme: 28.09.2024 12:00
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Nevşehir’de Mikrokredi kullandı kendi mutfağını kurdu

Nevşehir'de yaşayan Pınar Keçeci, İl Özel İdaresi'nden kullandığı mikrokredi ile kendisine mutfak kurdu. Evinde bulunan tencere ve tava ile başladığı hazır yemek işine şu an kurduğu mutfakta devam eden Keçeci, siparişlere yetişmekte zorlandığını söyleyerek, ileride büyük bir mutfak kurup yüzlerce kişiye hizmet etmeyi hedeflediğini söyledi.

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