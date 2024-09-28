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Siirt'te iskambo pekmezinin yapımı kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 12:39 Güncelleme: 28.09.2024 12:39
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Siirt’te iskambo pekmezinin yapımı kamerada

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyüne iskambo pekmezinin yapımına başlandı. Köyün geçim kaynağı olan ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan iskambo pekmezi, bağlarda yetişen kaliteli üzümlerle üretiliyor. Toplanan üzümlerin sıkılmasıyla elde edilen suyun kazanlarda kaynatılıp mayalanmasıyla içerisine meşe odunundan elde edilmiş kül atılıyor. Soğuyup süzüldükten sonra yeniden ateşte uzun süre kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.

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