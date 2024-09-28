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Afyonkarahisar’da jandarmadan magandalara yönelik operasyon

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 13:02 Güncelleme: 28.09.2024 13:04
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Afyonkarahisar’da jandarmadan magandalara yönelik operasyon

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen düğün ve eğlencelerde havaya ateş açan 11 maganda jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

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