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Karaman'da husumetli iki gurup arasında silahlı çatışma: 1'i ağır 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 12:34 Güncelleme: 28.09.2024 12:36
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Karaman’da husumetli iki gurup arasında silahlı çatışma: 1’i ağır 2 yaralı

Karaman'da husumetli iki gurup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olaya karışarak kaçan 2 şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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