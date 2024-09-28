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Siirt'te 43 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 17:42 Güncelleme: 28.09.2024 17:42
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Siirt’te 43 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Siirt'te polis ekipleri tarafından 43 suç kaydı ile aranan şahıs yakalandı.

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