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Kocaeli'nde çatı tadilatında çıkan yangın korkuttu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 17:44 Güncelleme: 28.09.2024 17:44
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Kocaeli’nde çatı tadilatında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çatı tamiratı sırasında kullanılan membran bir anda tutuşunca yangın çıktı. Alevler yan binanın çatısına da sıçrarken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

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