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Husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 17:40 Güncelleme: 28.09.2024 17:40
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Husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, kendisini takip eden husumetlisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı.

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