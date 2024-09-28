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Serhat Akın'ı Ali Koç mu vurdurdu? "Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi" demişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 10:23
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Serhat Akın’ı Ali Koç mu vurdurdu? Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi demişti

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Akın'ın hastanede tedavisi devam ederken, şüphelilerin yakalanması için polisin çalışması sürüyor. Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna konuyla ilgili "Serhat Akın’ı Ali Koç mu vurdurdu?" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı. Tuna “Ali Koç, katıldığı bir programda "Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi" demişti. Ne demek istediğine veya canlı yayın binasının dışında "neler döndüğüne" kimsecikler tecessüs göstermemişti. Fakat, Serhat Akın vurulunca "Kurtlar Vadisi icraata mı başladı" sorusu ister istemez akla gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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