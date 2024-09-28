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Sahipsiz köpek öğrenciye saldırdı! Son anda kurtuldu

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 10:57
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Sahipsiz köpek öğrenciye saldırdı! Son anda kurtuldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sahipsiz köpeğin bir öğrenciye saldırmasını güvenlik kamerası kaydetti. Öğrenci bir markete sığınarak kurtuldu.

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