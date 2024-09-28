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Sakarya'da araç alev topuna döndü! 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 01:35 Güncelleme: 28.09.2024 01:37
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Sakarya’da araç alev topuna döndü! 2 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarına uçtu ardından alev aldı. Dehşet anların yaşandığı kazada 2 yaralı çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarıldı.

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