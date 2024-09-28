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Kocaeli'de dehşet! Çıkan tartışmada kan aktı | 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 01:53
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Kocaeli’de dehşet! Çıkan tartışmada kan aktı | 2 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde S.S., bir parkta çıkan tartışmada 2 kişiyi tabancayla vurdu. Merminin gözüne isabet ettiği E.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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