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Muş’ta araç traktöre çarptı! Çok sayıda yaralı var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 00:42
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Muş’ta araç traktöre çarptı! Çok sayıda yaralı var

Muş-Varto Karayolu'nda seyir halindeki bir araç şeker pancarı yüklü traktöre çarptı. Kazada aynı araç içindeki 5 kişi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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