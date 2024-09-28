28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Patlamamış top mermisi cami enkazında bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 13:33 Güncelleme: 28.09.2024 13:33
ABONE OL
Patlamamış top mermisi cami enkazında bulundu

Kahramanmaraş'ın düşman işgali sırasında Fransızlar tarafından Abarabaşı Kilisesi'nden atılan ve caminin minaresine isabet edip patlamayan top mermisi, depremde yıkılan cami enkazında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör