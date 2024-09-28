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Hava durumu uyarısı: "Sıradan bir hava olayı değil”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 13:29
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Hava durumu uyarısı: Sıradan bir hava olayı değil

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Pazartesi gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağmur bekleniyor.

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