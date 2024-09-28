28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Çankırı'nın meşhur tuzu, astım ve KOAH hastalarına şifa oluyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 13:35 Güncelleme: 28.09.2024 13:35
ABONE OL
Çankırı’nın meşhur tuzu, astım ve KOAH hastalarına şifa oluyor

Türkiye'nin dört bir yanından Çankırı'ya gelen KOAH ve astım hastaları Hititler'den kalan tuz mağarasında ve tuzla dolu odalarda terapi görerek şifa arıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör